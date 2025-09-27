Initiation gratuite aux gestes qui sauvent Hôtel de Ville Caen

Initiation gratuite aux gestes qui sauvent

Hôtel de Ville Esplanade Jean-Marie Louvel Caen Calvados

Début : 2025-09-27 10:00:00

fin : 2025-09-27 16:00:00

2025-09-27

Apprenez à sauver une vie !

Dans votre famille, avec vos amis, au travail ou dans la rue, vous serez peut-être un jour confrontés à une situation nécessitant de pratiquer des gestes qui sauvent, avant l’arrivée des secours.

46 000 personnes décèdent chaque année en France de malaise cardiaque. Ce nombre pourrait être réduit de 30 à 50% si les bons gestes étaient appliqués dans les 10 premières minutes par une personne sachant comment réagir. Alors pourquoi pas vous ?

En complément des 150 défibrillateurs qu’elle gère sur son territoire, la ville de Caen souhaite permettre à tous d’adopter les bons réflexes qui peuvent sauver des vies.

Au programme de chaque initiation (10h-12h ou 14h-16h)

Introduction par le Dr Pierre Ollitrault, cardiologue au CHU de Caen

Découverte et mise en pratique des gestes qui sauvent

Quatre ateliers thématiques

Apprentissage à la désobstruction des voies respiratoires

Mise en situation en réalité virtuelle

Prise en charge d’un malaise

Premiers secours aux enfants et nourrissons

Pour s’inscrire

Ouvert à tous, dès 10 ans. Sur inscription via le formulaire en ligne.

Dans la limite des places disponibles.

Les gestes sont simples et ne nécessitent pas d’entraînement physique. .

Hôtel de Ville Esplanade Jean-Marie Louvel Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 54 47 20

English : Initiation gratuite aux gestes qui sauvent

Learn how to save a life!

German : Initiation gratuite aux gestes qui sauvent

Lernen Sie, wie man ein Leben rettet!

Italiano :

Imparate a salvare una vita!

Espanol :

Aprenda a salvar una vida

