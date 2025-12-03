Initiation gratuite de bâtons Bungy-Pump (bâtons dynamiques) par l’ATC Place de l’Eglise Sennecey-le-Grand

Initiation gratuite de bâtons Bungy-Pump (bâtons dynamiques) par l’ATC

Place de l’Eglise Devant l’Office de tourisme Sennecey-le-Grand Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-09 14:00:00

fin : 2026-01-09

Date(s) :

2026-01-09

Dites adieu aux excès des fêtes avec le Bungy-Pump, une discipline douce adaptée à tous !

Cette initiation est l’occasion parfaite de découvrir des exercices dynamiques et d’étirements avec l’association ATC Route du monde avec des bâtons dotés d’un système de résistance unique.

Idéal pour muscler l’ensemble du corps, améliorer votre endurance et brûler des calories, tout cela de manière douce pour les articulations.

Durée 1 heure de découverte active et encadrée.

Tarif Gratuit

Matériel Fourni Les bâtons spécifiques Bungy Pump vous seront prêtés pour la séance.

Matériel à Prévoir Une paire de baskets basses confortables et une bouteille d’eau pour rester hydraté(e).

Participants Le nombre de places est limité à 14 personnes maximum pour garantir un encadrement de qualité et une attention personnalisée.

Pour clore cette heure d’effort et de découverte dans la bonne humeur, l’ATC vous invite à un moment convivial en fin de séance. Un café vous sera offert pour échanger vos premières impressions, poser vos questions et partager un agréable moment de détente.

Si vous êtes intéressés, vous pourrez en faire part aux organisateurs pour vous inscrire à cette activité.

Inscription obligatoire en raison du nombre limité de places, dès maintenant !

Ne manquez pas cette opportunité !

Clôture des inscriptions La veille de l’événement.

Renseignements à l’office de tourisme ou auprès de la correspondante locale ATC Marie-Lou au 06 82 79 95 97. .

Place de l’Eglise Devant l’Office de tourisme Sennecey-le-Grand 71240 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 44 82 54

English : Initiation gratuite de bâtons Bungy-Pump (bâtons dynamiques) par l’ATC

L’événement Initiation gratuite de bâtons Bungy-Pump (bâtons dynamiques) par l’ATC Sennecey-le-Grand a été mis à jour le 2025-12-03 par SENNECEY-LE-GRAND │ OT entre Saône et Grosne