Initiation gratuite de bâtons Bungy-Pump et Marche Nordique par l’ATC Place de l’Eglise Sennecey-le-Grand

Envie de vous remettre en forme de manière ludique et efficace, en pleine nature ? L’ATC Route du monde, vous invite à découvrir deux disciplines de marche dynamique aux bienfaits exceptionnels la Marche Nordique et le Bungy-Pump.

La Marche Nordique L’Endurance en Douceur. Inspirée de l’entraînement estival des skieurs de fond, la Marche Nordique utilise des bâtons rigides pour propulser le corps en avant.

Le BungyPump La Marche Fitness avec Résistance. Une innovation suédoise, est une variante plus tonique qui combine marche dynamique et renforcement musculaire grâce à des bâtons à ressort.

Durée 30 minute de Bungy-Pump et 1h de marche nordique

Matériel Fourni Les bâtons spécifiques Bungy Pump vous seront prêtés pour la séance.

Matériel à Prévoir Une paire de baskets basses confortables et une bouteille d’eau pour rester hydraté(e).

Participants Le nombre de places est limité à 14 personnes maximum pour garantir un encadrement de qualité et une attention personnalisée.

Pour clore cette heure d’effort et de découverte dans la bonne humeur, l’ATC vous invite à un moment convivial en fin de séance. Un café vous sera offert pour échanger vos premières impressions, poser vos questions et partager un agréable moment de détente.

Si vous êtes intéressés, vous pourrez en faire part aux organisateurs pour vous inscrire à cette activité.

Inscription obligatoire en raison du nombre limité de places, dès maintenant !

Ne manquez pas cette opportunité !

Clôture des inscriptions La veille de l’événement.

Renseignements à l’office de tourisme ou auprès de la correspondante locale ATC Marie-Lou au 06 82 79 95 97. .

