Initiation gratuite self-défense féminin Savigné-sur-Lathan

Place Jacques du Bellay Savigné-sur-Lathan Indre-et-Loire

Tarif : – –

Début : 2025-09-21 10:00:00

fin : 2025-09-21 12:00:00

Date(s) :

2025-09-21

Dans le cadre d’une sensibilisation aux violences faites aux femmes, la CPTS Nord Touraine (Communauté Professionnelle Territoriale de Santé propose une initiation au self-défense féminin…

Place Jacques du Bellay Savigné-sur-Lathan 37340 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 7 52 06 72 67 selfdefense@prosantenordtouraine.fr

English :

As part of a campaign to raise awareness of violence against women, the CPTS Nord Touraine (Communauté Professionnelle Territoriale de Santé) is offering an introduction to women’s self-defense…

German :

Im Rahmen einer Sensibilisierung für Gewalt gegen Frauen bietet die CPTS Nord Touraine (Communauté Professionnelle Territoriale de Santé) eine Einführung in die weibliche Selbstverteidigung…

Italiano :

Nell’ambito di una campagna di sensibilizzazione sulla violenza contro le donne, la CPTS Nord Touraine (Communauté Professionnelle Territoriale de Santé) propone un’introduzione all’autodifesa femminile…

Espanol :

En el marco de una campaña de sensibilización sobre la violencia contra las mujeres, la CPTS Nord Touraine (Communauté Professionnelle Territoriale de Santé) propone una iniciación a la autodefensa femenina…

