Initiation Hula-Hoop duo parent/enfant à la ferme Route de Bugan Montcléra
mercredi 7 octobre 2026 · Route de Bugan · Montcléra
Informations pratiques
Montcléra
Initiation Hula-Hoop duo parent/enfant à la ferme
Route de Bugan Ferme Les Petits Amis d’Hippolyte Montcléra Lot
Tarif : 20 – 20 – EUR
Général
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-07 14:00:00
fin : 2026-10-07
Date(s) :
2026-10-07 2026-10-10
La ferme "Les Petits Amis d'Hippolyte" vous accueille pour une séance d'initiation au hula-hoop pour un duo parent-enfant en pleine nature, au sein de la ferme.
Venez découvrir de nouvelles sensations !
La ferme "Les Petits Amis d'Hippolyte" vous accueille pour une séance d'initiation au hula-hoop pour un duo parent-enfant en pleine nature, au sein de la ferme.
Venez découvrir de nouvelles sensations !
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Route de Bugan Ferme Les Petits Amis d’Hippolyte Montcléra 46250 Lot Occitanie
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English :
The farm « Les Petits Amis d’Hippolyte » invites you to a beginner’s hula hoop session for parent-child pairs, set amidst nature on the farm.
Come discover new sensations!
L’événement Initiation Hula-Hoop duo parent/enfant à la ferme Montcléra a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Gourdon
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