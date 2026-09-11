Initiation Hula-Hoop duo parent/enfant à la ferme Route de Bugan Montcléra

Informations pratiques

Montcléra

Initiation Hula-Hoop duo parent/enfant à la ferme

Route de Bugan Ferme Les Petits Amis d’Hippolyte Montcléra Lot

Tarif : 20 – 20 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-07 14:00:00

fin : 2026-10-07

Date(s) :

2026-10-07 2026-10-10

La ferme "Les Petits Amis d'Hippolyte" vous accueille pour une séance d'initiation au hula-hoop pour un duo parent-enfant en pleine nature, au sein de la ferme.

Venez découvrir de nouvelles sensations !

La ferme "Les Petits Amis d'Hippolyte" vous accueille pour une séance d'initiation au hula-hoop pour un duo parent-enfant en pleine nature, au sein de la ferme.

Venez découvrir de nouvelles sensations !

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Route de Bugan Ferme Les Petits Amis d’Hippolyte Montcléra 46250 Lot Occitanie

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English :

The farm « Les Petits Amis d’Hippolyte » invites you to a beginner’s hula hoop session for parent-child pairs, set amidst nature on the farm.

Come discover new sensations!

L’événement Initiation Hula-Hoop duo parent/enfant à la ferme Montcléra a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Gourdon