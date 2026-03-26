INITIATION IMPRESSIONISME Soirée apéro-conférence Rocheservière
INITIATION IMPRESSIONISME Soirée apéro-conférence Rocheservière vendredi 12 juin 2026.
INITIATION IMPRESSIONISME Soirée apéro-conférence
Place Saint-Sauveur Rocheservière Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 18:30:00
fin : 2026-06-12 20:30:00
Date(s) :
2026-06-12
.
Place Saint-Sauveur Rocheservière 85620 Vendée Pays de la Loire
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English :
L’événement INITIATION IMPRESSIONISME Soirée apéro-conférence Rocheservière a été mis à jour le 2026-03-24 par Office de Tourisme Terres de Montaigu
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