INITIATION IMPRESSIONISME Soirée apéro-conférence

Place Saint-Sauveur Rocheservière Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12 18:30:00

fin : 2026-06-12 20:30:00

Date(s) :

2026-06-12

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Place Saint-Sauveur Rocheservière 85620 Vendée Pays de la Loire

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English :

L’événement INITIATION IMPRESSIONISME Soirée apéro-conférence Rocheservière a été mis à jour le 2026-03-24 par Office de Tourisme Terres de Montaigu