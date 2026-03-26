INITIATION IMPRESSIONISME Soirée apéro-conférence Rocheservière

INITIATION IMPRESSIONISME Soirée apéro-conférence Rocheservière vendredi 12 juin 2026.

INITIATION IMPRESSIONISME Soirée apéro-conférence

Place Saint-Sauveur Rocheservière Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 18:30:00
fin : 2026-06-12 20:30:00

Date(s) :
2026-06-12

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Place Saint-Sauveur Rocheservière 85620 Vendée Pays de la Loire  

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English :

L’événement INITIATION IMPRESSIONISME Soirée apéro-conférence Rocheservière a été mis à jour le 2026-03-24 par Office de Tourisme Terres de Montaigu

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