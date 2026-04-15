Initiation imprimante laser, AIDEQ Saint Quentin, Francilly-Selency

Initiation imprimante laser Mercredi 29 avril, 08h30 AIDEQ Saint Quentin Aisne

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-29T08:30:00+02:00 – 2026-04-29T12:00:00+02:00

Fin : 2026-04-29T08:30:00+02:00 – 2026-04-29T12:00:00+02:00

Atelier découverte : Créer son projet personnalisé avec une imprimante laser

Les apprenants de la formation « S’engager vers l’emploi » sont invités à participer à une séance d’initiation dédiée à la découverte et à la création numérique.

Au cours de cet atelier, les participants auront l’opportunité de :

Découvrir le fonctionnement d’une imprimante laser de découpe et de gravure, un outil de fabrication numérique largement utilisé dans les ateliers de prototypage, les fablabs et les entreprises innovantes.

Comprendre les étapes de préparation d’un fichier de création, depuis la conception sur logiciel jusqu’à l’optimisation pour l’impression laser.

Réaliser un projet personnalisé, conçu selon leurs envies : plaque nominative, porte-clés, petit objet décoratif ou prototype simple.

Expérimenter une technologie, favorisant la créativité, l’autonomie et l’ouverture à de nouveaux métiers du numérique et du design.

Cet atelier, à la fois pratique et ludique, vise à renforcer la confiance des apprenants et à valoriser leurs compétences numériques émergentes dans un contexte professionnel modernisé. Il s’inscrit dans une démarche d’accompagnement vers l’emploi en encourageant l’expérimentation, la curiosité et la découverte de nouveaux usages du numérique.

Une belle occasion de mettre en lumière le potentiel créatif de chacun tout en découvrant un univers technologique accessible et stimulant !

AIDEQ Saint Quentin rue de la chaussée romaine Francilly-Selency 02760 Aisne Hauts-de-France

Les apprenants de la formation « s’engager vers l’emploi » pourront créer un projet personnalisé au cours d’une séance d’initiation à l’imprimante laser.