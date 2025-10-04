Initiation inclusive au jeu de go Bmvr Alcazar Marseille

Initiation inclusive au jeu de go Bmvr Alcazar Marseille samedi 4 octobre 2025.

Initiation inclusive au jeu de go Samedi 4 octobre, 13h30 Bmvr Alcazar Bouches-du-Rhône

sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-04T13:30:00 – 2025-10-04T17:30:00

Fin : 2025-10-04T13:30:00 – 2025-10-04T17:30:00

Apprenez à jouer au célèbre jeu de go, grâce aux enseignements de Pierre Audouard, ancien joueur compétitif et enseignant de go, lors d’une animation inclusive avec du matériel adapté aux joueurs malvoyants.

Bmvr Alcazar 23 Rue de la providence 13001 Marseille Marseille 13013 13th Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 0491559000 https://www.bmvr.marseille.fr/ [{« type »: « email », « value »: « lreautrementbmvr@marseille.fr »}, {« lastProcessedAt »: « 2025-08-26T16:23:45.087Z », « data »: [{« eventDuration »: « 60 », « bookingContact »: « cerobert@marseille.fr », « response »: {« passId »: 341180432, « isPending »: false, « addressId »: 263701}, « venueId »: 151933, « bookingEmail »: « cerobert@marseille.fr », « category »: « CONCOURS », « operation »: « create », « appliedAt »: « 2025-08-26T16:23:44.789Z », « duo »: true}, {« priceCategories »: [{« price »: 0, « label »: « Tarif unique », « id »: 0}], « response »: {« priceCategories »: [{« passId »: 1720981, « id »: 0}]}, « operation »: « create », « appliedAt »: « 2025-08-26T16:23:44.897Z »}, {« response »: {« dates »: [{« passId »: 384848414, « id »: 1}]}, « dates »: [{« quantity »: 1, « priceCategoryId »: 0, « timingId »: 1759491000000, « id »: 1}], « operation »: « create », « appliedAt »: « 2025-08-26T16:23:45.086Z »}], « service »: « passCulture », « type »: « link », « value »: « https://passculture.app/offre/341180432 »}]

Biblis en folie 2025

Bibliothèques de Marseille