Initiation JDR (jeu de rôle) Bar à jeux Les Tuiles Soustons
Initiation JDR (jeu de rôle) Bar à jeux Les Tuiles Soustons vendredi 10 avril 2026.
Initiation JDR (jeu de rôle)
Bar à jeux Les Tuiles 8 Rue Daste Soustons Landes
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-10
fin : 2026-04-10
Date(s) :
2026-04-10
L’histoire dont vous êtes le héros !
Le Maitre de Jeu vous emmène et vous guide dans une aventure où chaque participant incarne un personnage qui évolue dans un univers imaginaire.
L’histoire dont vous êtes le héros !
Le Maitre de Jeu vous emmène et vous guide dans une aventure où chaque participant incarne un personnage qui évolue dans un univers imaginaire.
Venez découvrir les différentes mécaniques du Jeu de Rôle et vivre une immersion totale dans une aventure unique orientée par vos propres choix et ceux de vos coéquipiers. Un Maître du jeu, narrateur, vous accompagne et vous guide tout au long de la partie. .
Bar à jeux Les Tuiles 8 Rue Daste Soustons 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 9 61 41 28 37 lestuiles@outlook.com
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English : Initiation JDR (jeu de rôle)
A story in which you are the hero!
The Game Master leads and guides you on an adventure in which each participant takes on the role of a character in an imaginary world.
L’événement Initiation JDR (jeu de rôle) Soustons a été mis à jour le 2026-03-24 par OTI LAS
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