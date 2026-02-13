Initiation jeu de rôle, Bibliothèque Mériadeck, Bordeaux

Initiation jeu de rôle Samedi 7 mars, 14h00 Bibliothèque Mériadeck Gironde

Sur inscription au 05 56 10 30 00

Enquêtrices ! Enquêteurs ! Osez franchir le seuil de l’inconnu ! Découvrez la facette cachée de Montesquieu et comment le mythe de Cthulhu s’est insinué dans les collections de la bibliothèque de Bordeaux. Dans la France des années 30, vous devrez remettre en cause votre perception du monde et frôler ce qui ne doit pas être vu de peur d’en perdre la raison et de disparaître dans un océan de folie…

Pour quelques heures, venez incarner l’un des Investigateurs Extraordinaires et mener votre enquête. Cette aventure est ouverte à tous sans connaissance préalable. Armé d’une poignée de dés et guidé par le meneur de jeu vous démêlerez l’incroyable histoire secrète et inavouable de la bibliothèque…

Bibliothèque Mériadeck 85 cours du Maréchal Juin, 33000 Bordeaux 05 56 10 30 00

Répondez à l’Appel de Cthulhu, plongez dans l’univers de H.P.Lovecraft Fabrique du citoyen FABC11

