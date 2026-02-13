Initiation jeu de rôle, Bibliothèque Pierre Veilletet, Bordeaux

Initiation jeu de rôle Vendredi 20 mars, 19h00 Bibliothèque Pierre Veilletet Gironde

Sur inscription au 05 24 57 67 60

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-20T19:00:00+01:00 – 2026-03-20T22:00:00+01:00

Fin : 2026-03-20T19:00:00+01:00 – 2026-03-20T22:00:00+01:00

Enquêtrices ! Enquêteurs ! Osez franchir le seuil de l’inconnu ! Découvrez la facette cachée de Montesquieu et comment le mythe de Cthulhu s’est insinué dans les collections de la bibliothèque de Bordeaux. Dans la France des années 30, vous devrez remettre en cause votre perception du monde et frôler ce qui ne doit pas être vu de peur d’en perdre la raison et de disparaître dans un océan de folie…

Pour quelques heures, venez incarner l’un des Investigateurs Extraordinaires et mener votre enquête. Cette aventure est ouverte à tous sans connaissance préalable. Armé d’une poignée de dés et guidé par le meneur de jeu vous démêlerez l’incroyable histoire secrète et inavouable de la bibliothèque…

Bibliothèque Pierre Veilletet 21 rue Domion, 33200 Bordeaux Bordeaux 33200 Les Pins-Francs Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 24 57 67 60 https://bibliotheque.bordeaux.fr [{« type »: « phone », « value »: « 05 24 57 67 60 »}] Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite

Répondez à l’Appel de Cthulhu, plongez dans l’univers de H.P.Lovecraft Fabrique du citoyen FABC11

Image libre de droit