INITIATION JEU DE RÔLE « Donjons et chatons » – Médiathèque Château-Gontier-sur-Mayenne, 11 juin 2025 15:00, Château-Gontier-sur-Mayenne.

Mayenne

INITIATION JEU DE RÔLE « Donjons et chatons » Médiathèque 32 Avenue Carnot Château-Gontier-sur-Mayenne Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-11 15:00:00

fin : 2025-06-11 15:45:00

Date(s) :

2025-06-11

Des ateliers d’initiation aux jeux de rôles sous la forme de contes interactifs…

Ces ateliers d’initiation aux jeux de rôles, animés par Graines de Rôlistes, sont adaptés à tous les publics. Ils prennent chacun la forme d’un conte interactif issu de l’univers « Donjons et chatons », où l’ensemble des participants contribuent à des décisions collectives qui auront un impact sur le déroulement de l’histoire qui leur est racontée.

2 créneaux de 45 minutes 15h et 16h

Inscription obligatoire

Cet atelier est proposé dans le cadre du temps fort “Destination Magie”.

Informations 02 43 09 50 53 mediatheque@chateaugontier.fr .

Médiathèque 32 Avenue Carnot

Château-Gontier-sur-Mayenne 53200 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 09 50 53 mediatheque@chateaugontier.fr

English :

Introductory role-playing workshops in the form of interactive storytelling…

German :

Workshops zur Einführung in Rollenspiele in Form von interaktiven Märchen…

Italiano :

Laboratori introduttivi di gioco di ruolo sotto forma di narrazione interattiva…

Espanol :

Talleres introductorios de juegos de rol en forma de narración interactiva…

L’événement INITIATION JEU DE RÔLE « Donjons et chatons » Château-Gontier-sur-Mayenne a été mis à jour le 2025-05-25 par SUD MAYENNE