Initiation Jeu de Rôle Médiathèque Jean-Christophe Rufin Sens

Initiation Jeu de Rôle

Médiathèque Jean-Christophe Rufin 7 Rue René Binet Sens Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-22 14:00:00

fin : 2025-11-22 17:00:00

Date(s) :

2025-11-22 2025-12-13

Plongez dans une aventure immersive avec le jeu de rôle ! Que vous soyez un novice curieux ou un vétéran expérimenté, cette expérience de jeu de rôle vous offrira une occasion unique de vivre des histoires passionnantes.

À travers des scénarios captivants et des personnages intrigants, vous serez transporté dans des mondes fantastiques, mystérieux ou futuristes. Assumez le rôle de votre personnage, prenez des décisions cruciales, et forgez votre destinée au fil du récit.

En partenariat avec l’association l’Odyssée de l’imaginaire. .

Médiathèque Jean-Christophe Rufin 7 Rue René Binet Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 83 72 80 mediatheque@mairie-sens.fr

