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AGENDA · Sens

Initiation jeu de rôles / figurines Ludo-médiathèque Espace Jean-Christophe Rufin Sens

samedi 19 septembre 2026 · Ludo-médiathèque Espace Jean-Christophe Rufin · Sens

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Ludo-médiathèque Espace Jean-Christophe Rufin
Adresse
7 Rue René Binet
Ville
89100 Sens
Département
Yonne
Tarif
Gratuit Gratuit

Sens

Initiation jeu de rôles / figurines

Ludo-médiathèque Espace Jean-Christophe Rufin 7 Rue René Binet Sens Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-12-12 18:00:00

Date(s) :
2026-09-19 2026-10-17 2026-11-14 2026-12-12

Avec L’Odyssée de l’Imaginaire, embarque pour une initiation aux jeux de rôles et de figurines.
Pas besoin de connaître les règles, il suffit d’avoir envie de rêver, d’imaginer et de jouer ensemble.   .

Ludo-médiathèque Espace Jean-Christophe Rufin 7 Rue René Binet Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 83 72 80  mediatheque@mairie-sens.fr

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English : Initiation jeu de rôles / figurines

L’événement Initiation jeu de rôles / figurines Sens a été mis à jour le 2026-05-13 par OT Sens et Sénonais

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