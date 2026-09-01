Initiation jeu de rôles / figurines Ludo-médiathèque Espace Jean-Christophe Rufin Sens
samedi 19 septembre 2026 · Ludo-médiathèque Espace Jean-Christophe Rufin · Sens
Informations pratiques
Sens
Initiation jeu de rôles / figurines
Ludo-médiathèque Espace Jean-Christophe Rufin 7 Rue René Binet Sens Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-12-12 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19 2026-10-17 2026-11-14 2026-12-12
Avec L’Odyssée de l’Imaginaire, embarque pour une initiation aux jeux de rôles et de figurines.
Pas besoin de connaître les règles, il suffit d’avoir envie de rêver, d’imaginer et de jouer ensemble. .
Ludo-médiathèque Espace Jean-Christophe Rufin 7 Rue René Binet Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 83 72 80 mediatheque@mairie-sens.fr
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English : Initiation jeu de rôles / figurines
L’événement Initiation jeu de rôles / figurines Sens a été mis à jour le 2026-05-13 par OT Sens et Sénonais
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