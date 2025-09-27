Initiation jeux de cartes Lorcana et Star Wars Médiathèque de Pacy-sur-Eure Pacy-sur-Eure

Initiation jeux de cartes Lorcana et Star Wars Médiathèque de Pacy-sur-Eure Pacy-sur-Eure samedi 27 septembre 2025.

Initiation jeux de cartes Lorcana et Star Wars

Médiathèque de Pacy-sur-Eure 7 rue du Château Pacy-sur-Eure Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-27 10:00:00

fin : 2025-09-27 12:00:00

Date(s) :

2025-09-27

Olivier, de l’association « Cartes en Seine » vous propose une initiation aux jeux de cartes Lorcana et Star Wars, pour petits et grands à partir de 7 ans.

Venez découvrir le jeu de carte à collectionner pendant un atelier découverte et initiation.

L’association « Cartes en Seine » et la médiathèque de Pacy vous proposent de découvrir l’univers de Lorcana de Disney et Ravensburger sorti en décembre 2023 (initiations et construction de jeu, dès 7 ans) et celui de Starwars unlimited de Disney et fantasy flight games sorti en mars 2024, (initiations et perfectionnement, dès 11 ans)

A partir de 7 ans, parents bienvenus, en famille !

Gratuit sur inscription sur place dans les médiathèques du réseau ou au 02 78 99 06 25 .

Médiathèque de Pacy-sur-Eure 7 rue du Château Pacy-sur-Eure 27120 Eure Normandie +33 2 78 99 06 25

English : Initiation jeux de cartes Lorcana et Star Wars

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Initiation jeux de cartes Lorcana et Star Wars Pacy-sur-Eure a été mis à jour le 2025-08-05 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération