Initiation jeux de cartes Lorcana et Star Wars Médiathèque de Pacy-sur-Eure Pacy-sur-Eure
Initiation jeux de cartes Lorcana et Star Wars Médiathèque de Pacy-sur-Eure Pacy-sur-Eure samedi 27 septembre 2025.
Initiation jeux de cartes Lorcana et Star Wars
Médiathèque de Pacy-sur-Eure 7 rue du Château Pacy-sur-Eure Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-27 10:00:00
fin : 2025-09-27 12:00:00
Date(s) :
2025-09-27
Olivier, de l’association « Cartes en Seine » vous propose une initiation aux jeux de cartes Lorcana et Star Wars, pour petits et grands à partir de 7 ans.
Venez découvrir le jeu de carte à collectionner pendant un atelier découverte et initiation.
L’association « Cartes en Seine » et la médiathèque de Pacy vous proposent de découvrir l’univers de Lorcana de Disney et Ravensburger sorti en décembre 2023 (initiations et construction de jeu, dès 7 ans) et celui de Starwars unlimited de Disney et fantasy flight games sorti en mars 2024, (initiations et perfectionnement, dès 11 ans)
A partir de 7 ans, parents bienvenus, en famille !
Gratuit sur inscription sur place dans les médiathèques du réseau ou au 02 78 99 06 25 .
Médiathèque de Pacy-sur-Eure 7 rue du Château Pacy-sur-Eure 27120 Eure Normandie +33 2 78 99 06 25
English : Initiation jeux de cartes Lorcana et Star Wars
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Initiation jeux de cartes Lorcana et Star Wars Pacy-sur-Eure a été mis à jour le 2025-08-05 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération