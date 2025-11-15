Initiation jeux de rôle bibliothèque du Lézard Maillane

Initiation jeux de rôle bibliothèque du Lézard Maillane samedi 15 novembre 2025.

Initiation jeux de rôle

Samedi 15 novembre 2025 de 9h30 à 12h. bibliothèque du Lézard 11 avenue Lamartine Maillane Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-15 09:30:00

fin : 2025-11-15 12:00:00

Date(s) :

2025-11-15

initiation Jeux de rôle à la bibliothèque de Maillane

Que vous soyez débutant ou simplement curieux venez vivre une aventure collaborative et amusante autour de l’imaginaire et du jeu. Un moment convivial et original à partager à la bibliothèque. .

bibliothèque du Lézard 11 avenue Lamartine Maillane 13910 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 26 66 90 bibliotheque@maillane.fr

English :

role-playing initiation at the Maillane library

German :

einführung Rollenspiele in der Bibliothek von Maillane

Italiano :

iniziazione al gioco di ruolo presso la biblioteca Maillane

Espanol :

iniciación a los juegos de rol en la biblioteca maillanesa

L’événement Initiation jeux de rôle Maillane a été mis à jour le 2025-10-07 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence