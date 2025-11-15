Initiation jeux de rôle bibliothèque du Lézard Maillane
Initiation jeux de rôle bibliothèque du Lézard Maillane samedi 15 novembre 2025.
Initiation jeux de rôle
Samedi 15 novembre 2025 de 9h30 à 12h. bibliothèque du Lézard 11 avenue Lamartine Maillane Bouches-du-Rhône
Début : 2025-11-15 09:30:00
fin : 2025-11-15 12:00:00
2025-11-15
initiation Jeux de rôle à la bibliothèque de Maillane
Que vous soyez débutant ou simplement curieux venez vivre une aventure collaborative et amusante autour de l’imaginaire et du jeu. Un moment convivial et original à partager à la bibliothèque. .
bibliothèque du Lézard 11 avenue Lamartine Maillane 13910 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 26 66 90 bibliotheque@maillane.fr
English :
role-playing initiation at the Maillane library
German :
einführung Rollenspiele in der Bibliothek von Maillane
Italiano :
iniziazione al gioco di ruolo presso la biblioteca Maillane
Espanol :
iniciación a los juegos de rol en la biblioteca maillanesa
