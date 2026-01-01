Initiation jeux de rôle bibliothèque du Lézard Maillane
Initiation jeux de rôle bibliothèque du Lézard Maillane samedi 17 janvier 2026.
Initiation jeux de rôle
Samedi 17 janvier 2026 de 9h à 12h. bibliothèque du Lézard 11 avenue Lamartine Maillane Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-17 09:00:00
fin : 2026-01-17 12:00:00
Date(s) :
2026-01-17
initiation Jeux de rôle à la bibliothèque de Maillane
Que vous soyez débutant ou simplement curieux venez vivre une aventure collaborative et amusante autour de l’imaginaire et du jeu.
Un moment convivial et original à partager à la bibliothèque.
Engagez vous auprès du célèbre Arsène Lupin pour récupérer un objet lié à l’ancien culte égyptien.
5 places
+11 ans
réservation obligatoire. .
bibliothèque du Lézard 11 avenue Lamartine Maillane 13910 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 26 66 90 bibliotheque@maillane.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
role-playing initiation at the Maillane library
L’événement Initiation jeux de rôle Maillane a été mis à jour le 2025-12-10 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence