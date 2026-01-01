Initiation jeux de rôle bibliothèque du Lézard Maillane

Initiation jeux de rôle

Samedi 17 janvier 2026 de 9h à 12h. bibliothèque du Lézard 11 avenue Lamartine Maillane Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

2026-01-17 09:00:00

2026-01-17 12:00:00

2026-01-17

initiation Jeux de rôle à la bibliothèque de Maillane

Que vous soyez débutant ou simplement curieux venez vivre une aventure collaborative et amusante autour de l’imaginaire et du jeu.

Un moment convivial et original à partager à la bibliothèque.

Engagez vous auprès du célèbre Arsène Lupin pour récupérer un objet lié à l’ancien culte égyptien.

5 places

+11 ans

réservation obligatoire. .

bibliothèque du Lézard 11 avenue Lamartine Maillane 13910 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 26 66 90 bibliotheque@maillane.fr

role-playing initiation at the Maillane library

