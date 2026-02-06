Initiation jeux de rôle Cybernouille Sainte-Foy-la-Grande

Initiation jeux de rôle

Cybernouille 62 rue Victor Hugo Sainte-Foy-la-Grande Gironde

Début : 2026-02-07

fin : 2026-02-07

2026-02-07

Initiation jeux de rôle de 14h à 18h.

Rejoignez-nous pour un moment de convivialité!

Qui sommes-nous?!

Nous sommes une association non lucrative destinée à promouvoir les jeux de rôle sur table, avec un univers créé de nos propres mains s’inspirant d’histoires basées sur du Médiéval Fantastique.

Adultes et enfants à partir de 12 ans.

Ouvert à tous!

Informations Organisé par l’Association de l’Ordre des Cartomanciens ordredescartomanciens@gmail.com .

