Initiation jeux de rôle Cybernouille Sainte-Foy-la-Grande

Cybernouille 62 rue Victor Hugo Sainte-Foy-la-Grande Gironde
Début : 2026-02-07
fin : 2026-02-07
2026-02-07
Initiation jeux de rôle de 14h à 18h.
Rejoignez-nous pour un moment de convivialité!
Qui sommes-nous?!
Nous sommes une association non lucrative destinée à promouvoir les jeux de rôle sur table, avec un univers créé de nos propres mains s’inspirant d’histoires basées sur du Médiéval Fantastique.
Adultes et enfants à partir de 12 ans.
Ouvert à tous!
Informations Organisé par l’Association de l’Ordre des Cartomanciens ordredescartomanciens@gmail.com .
Cybernouille 62 rue Victor Hugo Sainte-Foy-la-Grande 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine ordredescartomanciens@gmail.com
