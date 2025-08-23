INITIATION KAYAK Sucé-sur-Erdre
INITIATION KAYAK Sucé-sur-Erdre samedi 23 août 2025.
INITIATION KAYAK
Quai de Bliesranbach Sucé-sur-Erdre Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-08-23
fin : 2025-09-03
Date(s) :
2025-08-23 2025-09-03
Venez découvrir la pratique du Canoë
Le club de Canoë situé sur le port ouvre ses portes pour des séances d’initiation aux activités nautiques .
Quai de Bliesranbach Sucé-sur-Erdre 44240 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 7 65 88 49 01
English :
Come and discover canoeing
German :
Kommen Sie und entdecken Sie die Praxis des Kanusports
Italiano :
Venite a scoprire la canoa
Espanol :
Venga a descubrir el piragüismo
L’événement INITIATION KAYAK Sucé-sur-Erdre a été mis à jour le 2025-08-14 par Pays Erdre Canal Forêt