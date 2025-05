???? Initiation Kinball – Juniors (8 – 18 ans) – Gymnase du lycée Nelson Mandela Nantes, 14 juin 2025 10:00, Nantes.

Date et horaire de début et de fin : 2025-06-14 10:00 – 12:00

Gratuit : oui Gratuit Il n’y a pas besoin de réserver, vous pouvez venir sans nous prévenir.Si vous souhaitez des informations, n’hésitez pas à envoyer un mail à cette adresse : nakc.kinball@gmail.com Jeune Public – Age minimum : 8 et Age maximum : 18

Nous vous proposons de venir tester gratuitement le kinball pendant des entrainements d’initiation ouverts aux juniors à partir de 8 ans.Il vous suffit de venir avec votre tenue de sport et votre bouteille d’eau !

Gymnase du lycée Nelson Mandela Nantes 44200