Initiation Kitesurf #Grandes Marées# Route de Prat Lédan Plouguerneau
Initiation Kitesurf #Grandes Marées# Route de Prat Lédan Plouguerneau jeudi 16 avril 2026.
Initiation Kitesurf #Grandes Marées#
Route de Prat Lédan Plage du Vougot Plouguerneau Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-16 10:00:00
fin : 2026-04-20
Date(s) :
2026-04-16
Avec 100% kitesurf. La marée basse, c’est idéal pour le kitesurf car il y a plus de place sur la plage pour partir. Session de 3h00 .
Route de Prat Lédan Plage du Vougot Plouguerneau 29880 Finistère Bretagne +33 6 33 44 02 55
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English :
L’événement Initiation Kitesurf #Grandes Marées# Plouguerneau a été mis à jour le 2026-03-11 par OT PAYS DES ABERS