Initiation Kitesurf #Grandes Marées# Route de Prat Lédan Plouguerneau

Initiation Kitesurf #Grandes Marées#

Route de Prat Lédan Plage du Vougot Plouguerneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-16 10:00:00

fin : 2026-04-20

Date(s) :

2026-04-16

Avec 100% kitesurf. La marée basse, c’est idéal pour le kitesurf car il y a plus de place sur la plage pour partir. Session de 3h00 .

Route de Prat Lédan Plage du Vougot Plouguerneau 29880 Finistère Bretagne +33 6 33 44 02 55

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English :

L’événement Initiation Kitesurf #Grandes Marées# Plouguerneau a été mis à jour le 2026-03-11 par OT PAYS DES ABERS