Initiation Krav Maga Rue des Carmes Pont-l’Abbé

Rue des Carmes Médiathèque Julien Gracq Pont-l’Abbé Finistère
Début : 2025-09-20 15:00:00
fin : 2025-09-20
2025-09-20
La médiathèque invite Ronan Ledevin, professeur de krav maga, pour une initiation à cet art martial basé sur la méthode de self-défense.
Gratuit / Atelier ado-adulte à partir de 14 ans / sur inscription. .
