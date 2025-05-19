Initiation lave émaillée Émail et Merveilles Jenzat

Initiation lave émaillée Émail et Merveilles Jenzat lundi 19 mai 2025.

Initiation lave émaillée

Émail et Merveilles 2 route du Moulin Infernal Jenzat Allier

Début : Vendredi 2025-05-19

fin : 2025-07-25

2025-05-19 2025-05-31 2025-06-22 2025-07-12 2025-07-25 2025-08-08 2025-08-20 2025-09-07

Ateliers d’initiation à la lave émaillée ! Créez votre plaque (15x15cm max).

Émail et Merveilles 2 route du Moulin Infernal Jenzat 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 56 84 79 emailetmerveilles@gmail.com

English :

Introduction to enamelled lava! Create your own plate (15x15cm max).

German :

Workshops zur Einführung in die emaillierte Lava! Gestalte deine Platte (15x15cm max).

Italiano :

Introduzione alla lava smaltata! Creare la propria placca (15x15cm max).

Espanol :

Introducción a la lava esmaltada Crea tu propia placa (15x15cm máximo).

