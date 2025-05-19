Initiation lave émaillée Émail et Merveilles Jenzat
Initiation lave émaillée Émail et Merveilles Jenzat lundi 19 mai 2025.
Initiation lave émaillée
Émail et Merveilles 2 route du Moulin Infernal Jenzat Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2025-05-19
fin : 2025-07-25
Date(s) :
2025-05-19 2025-05-31 2025-06-22 2025-07-12 2025-07-25 2025-08-08 2025-08-20 2025-09-07
Ateliers d’initiation à la lave émaillée ! Créez votre plaque (15x15cm max).
Émail et Merveilles 2 route du Moulin Infernal Jenzat 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 56 84 79 emailetmerveilles@gmail.com
English :
Introduction to enamelled lava! Create your own plate (15x15cm max).
German :
Workshops zur Einführung in die emaillierte Lava! Gestalte deine Platte (15x15cm max).
Italiano :
Introduzione alla lava smaltata! Creare la propria placca (15x15cm max).
Espanol :
Introducción a la lava esmaltada Crea tu propia placa (15x15cm máximo).
L’événement Initiation lave émaillée Jenzat a été mis à jour le 2025-04-24 par Office de tourisme Val de Sioule