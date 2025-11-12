Initiation lecture bébé médiathèque d’Orgelet Médiathèque Orgelet
Médiathèque 8 bis Grande Rue Orgelet Jura
Gratuit
Bébés lecteurs le mercredi 12 novembre à 9h45 à la médiathèque d’Orgelet.
Sur inscription auprès du Relais Petite enfance.
Pour les 0-3 ans. Gratuit. Inscription obligatoire. .
Médiathèque 8 bis Grande Rue Orgelet 39270 Jura Bourgogne-Franche-Comté rpe.orgelet@mutualite-39.fr
