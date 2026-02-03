Initiation Lorcana et Star Wars Médiathèque de Pacy-sur-Eure Pacy-sur-Eure

Initiation Lorcana et Star Wars

Olivier, de l’association Cartes en Seine vous propose une initiation aux jeux de cartes Lorcana et Star Wars, pour petits et grands à partir de 7 ans.

Venez découvrir des jeux de cartes inspirés de deux univers magiques Disney et Star Wars. Affrontez des personnages adverses et partez vainqueur avec un maximum de points ! Le tout est proposé par Olivier, de l’association Cartes en Seine .

A partir de 7 ans, pour petits et grands. .

Médiathèque de Pacy-sur-Eure 7 rue du château Pacy-sur-Eure 27120 Eure Normandie +33 2 78 99 06 25 mediatheque.pacy@sna27.fr

English : Initiation Lorcana et Star Wars

