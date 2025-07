Initiation marche nordique Jarny

Initiation marche nordique Jarny samedi 6 septembre 2025.

Initiation marche nordique

Jarny Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-09-06 09:00:00

fin : 2025-09-13 11:00:00

Date(s) :

2025-09-06 2025-09-13

Les clubs USJ Rando de Jarny et Les Randonneurs du Pays de l’Orne d’Auboué organisent des séances gratuites d’initiation à la marche nordique:

– les samedis 6 et 13 septembre 2025 de 9h à 11h au château de Moncel à Jarny

Prêt de bâtons.

Présentez-vous 10min avant le début de la séance.Tout public

0 .

Jarny 54800 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 35 90 84 42

English :

The USJ Rando club in Jarny and Les Randonneurs du Pays de l’Orne in Auboué are organizing free introductory sessions to Nordic walking:

– saturdays September 6 and 13, 2025 from 9am to 11am at Château de Moncel in Jarny

Poles on loan.

Please arrive 10 minutes before the start of the session.

German :

Die Vereine USJ Rando in Jarny und Les Randonneurs du Pays de l’Orne in Auboué organisieren kostenlose Einführungsveranstaltungen für Nordic Walking:

– samstag, den 6. und 13. September 2025, von 9 bis 11 Uhr im Schloss Moncel in Jarny

Verleih von Stöcken.

Erscheinen Sie 10min vor Beginn der Sitzung.

Italiano :

Il club USJ Rando di Jarny e il club Les Randonneurs du Pays de l’Orne di Auboué organizzano sessioni gratuite di introduzione al nordic walking:

– sabato 6 e 13 settembre 2025 dalle 9.00 alle 11.00 presso lo Château de Moncel a Jarny

Bastoncini disponibili.

Si prega di arrivare 10 minuti prima dell’inizio della sessione.

Espanol :

El club USJ Rando de Jarny y el club Les Randonneurs du Pays de l’Orne de Auboué organizan sesiones gratuitas de iniciación a la marcha nórdica:

– sábados 6 y 13 de septiembre de 2025, de 9.00 a 11.00 horas, en el castillo de Moncel (Jarny)

Bastones disponibles.

Se ruega llegar 10 minutos antes del inicio de la sesión.

L’événement Initiation marche nordique Jarny a été mis à jour le 2025-07-24 par MILTOL