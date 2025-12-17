Initiation modelage Le Bocal LE BOCAL Atelier céramique Château-Gontier-sur-Mayenne

Initiation modelage Le Bocal

LE BOCAL Atelier céramique 6 Rue d’Alsace-Lorraine Château-Gontier-sur-Mayenne Mayenne

Situé entre rivière et remparts, au coeur de la ville de Château-Gontier-sur-Mayenne, l’atelier a été aménagé pour favoriser la transmission et l’expérimentation.

Le Bocal Atelier vous accueil pour des cours hebdo, des initiation, des ateliers thématiques et des stages la semaine, les weekend et pendant les vacances scolaires.

Venez mettre les mains dans la terre et créer vos propres pièces de A à Z.

Jeu 8/1 10h00 12h30

55,00 €

Découverte des techniques de modelage. Réalisation de 3 pièces qui seront ensuite cuites et émaillées par mes soins.

Jeu 22/1 10h00 12h30

55,00 €

Découverte des techniques de modelage. Réalisation de 3 pièces (une coupelle, un bol et un petit vase) qui seront ensuite cuites et émaillées par mes soins.

Jeu 5/2 10h00 12h30

55,00 €

Sam 7/2 10h00 12h30

55,00 €

Mer 18/2 14h00 16h30

55,00 €

Situated between the river and the ramparts, in the heart of the town of Château-Gontier-sur-Mayenne, the workshop has been designed to encourage transmission and experimentation.

