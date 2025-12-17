Initiation modelage spécial St Valentin Le Bocal LE BOCAL Atelier céramique Château-Gontier-sur-Mayenne
Initiation modelage spécial St Valentin Le Bocal
LE BOCAL Atelier céramique 6 Rue d’Alsace-Lorraine Château-Gontier-sur-Mayenne Mayenne
Tarif : 80 – 80 – 80 EUR
Début : 2026-02-14 14:00:00
fin : 2026-02-14 16:30:00
2026-02-14
Situé entre rivière et remparts, au coeur de la ville de Château-Gontier-sur-Mayenne, l’atelier a été aménagé pour favoriser la transmission et l’expérimentation.
Le Bocal Atelier vous accueil pour des cours hebdo, des initiation, des ateliers thématiques et des stages la semaine, les weekend et pendant les vacances scolaires.
Venez mettre les mains dans la terre et créer vos propres pièces de A à Z.
Sam 14/2 10h00 12h30
80,00 €
Offre spéciale St Valentin: 80€ l’atelier en duo (avec son amoureux amoureuse ou avec quelqu’un qui nous est cher, venez fabriquer 2 objets chacun en explorant les techniques de modelage. (tasse, coupelle). Vous pourrez également décorer vos pièces à l’engobe.
Sam 14/2 14h00 16h30
80,00 €
Offre spéciale St Valentin: 80€ l’atelier en duo (avec son amoureux amoureuse ou avec quelqu’un qui nous est cher, venez fabriquer 2 objets chacun en explorant les techniques de modelage. (tasse, coupelle ). Explorez la technique du décor à l’engobe en complément. .
LE BOCAL Atelier céramique 6 Rue d’Alsace-Lorraine Château-Gontier-sur-Mayenne 53200 Mayenne Pays de la Loire +33 6 31 28 95 30 lebocalceramique@gmail.com
English :
Situated between the river and the ramparts, in the heart of the town of Château-Gontier-sur-Mayenne, the workshop has been designed to encourage transmission and experimentation.
