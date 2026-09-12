Initiation Monotype Stage de 3h à partir de 6 ans L’Atelier (pARenThèse) Bouteilles-Saint-Sébastien
dimanche 4 octobre 2026 · L’Atelier (pARenThèse) · Bouteilles-Saint-Sébastien
Informations pratiques
Bouteilles-Saint-Sébastien
Initiation Monotype Stage de 3h à partir de 6 ans
L’Atelier (pARenThèse) 137 Chemin de la Renardière Bouteilles-Saint-Sébastien Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-04 14:00:00
fin : 2026-10-04 17:00:00
Date(s) :
2026-10-04
Stage d’initiation à la technique du Monotype (= impression unique) et des empreintes, notamment végétales.
– Présentation de la technique du monotype, de ses possibilités et de ses particularités, réalisation des plaques et monotypes et des premières impressions
Durée du stage: 3h.
Tarif 45€
Réservation obligatoire. .
L’Atelier (pARenThèse) 137 Chemin de la Renardière Bouteilles-Saint-Sébastien 24320 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 12 72 03 atelierparenthese33@gmail.com
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English : Initiation Monotype Stage de 3h à partir de 6 ans
L’événement Initiation Monotype Stage de 3h à partir de 6 ans Bouteilles-Saint-Sébastien a été mis à jour le 2026-08-31 par Val de Dronne
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