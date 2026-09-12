Initiation Monotype Stage de 3h à partir de 6 ans L’Atelier (pARenThèse) Bouteilles-Saint-Sébastien

Informations pratiques

Bouteilles-Saint-Sébastien

Initiation Monotype Stage de 3h à partir de 6 ans

L’Atelier (pARenThèse) 137 Chemin de la Renardière Bouteilles-Saint-Sébastien Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-04 14:00:00

fin : 2026-10-04 17:00:00

Date(s) :

2026-10-04

Stage d’initiation à la technique du Monotype (= impression unique) et des empreintes, notamment végétales.

– Présentation de la technique du monotype, de ses possibilités et de ses particularités, réalisation des plaques et monotypes et des premières impressions

Durée du stage: 3h.

Tarif 45€

Réservation obligatoire. .

L’Atelier (pARenThèse) 137 Chemin de la Renardière Bouteilles-Saint-Sébastien 24320 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 12 72 03 atelierparenthese33@gmail.com

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English : Initiation Monotype Stage de 3h à partir de 6 ans

L’événement Initiation Monotype Stage de 3h à partir de 6 ans Bouteilles-Saint-Sébastien a été mis à jour le 2026-08-31 par Val de Dronne