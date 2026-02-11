Initiation mosaïque Royan
Initiation mosaïque Royan jeudi 5 mars 2026.
Initiation mosaïque
46 av des Tilleuls Royan Charente-Maritime
Tarif : 30 – 30 – 30 EUR
Début : 2026-03-05
fin : 2026-03-19
2026-03-05 2026-03-13 2026-03-19 2026-03-27
La Mosaïque débarque dans notre atelier créatif !
On se retrouve pour un moment tout en douceur
venez créer votre propre mosaïque — seul(e), entre ami(e)s ou en duo.
46 av des Tilleuls Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 54 69 07 contact@hobbiesetcompagnie.com
English :
Mosaic comes to our creative workshop!
Let’s get together for a gentle moment:
come and create your own mosaic? alone, with friends or as a duo.
