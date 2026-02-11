Initiation mosaïque Royan

Initiation mosaïque

46 av des Tilleuls Royan Charente-Maritime

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-05

fin : 2026-03-19

Date(s) :

2026-03-05 2026-03-13 2026-03-19 2026-03-27

La Mosaïque débarque dans notre atelier créatif !

On se retrouve pour un moment tout en douceur

venez créer votre propre mosaïque — seul(e), entre ami(e)s ou en duo.

46 av des Tilleuls Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 54 69 07 contact@hobbiesetcompagnie.com

English :

Mosaic comes to our creative workshop!

Let’s get together for a gentle moment:

come and create your own mosaic? alone, with friends or as a duo.

