Initiation Musicale | Atelier prêt d’instrument Bibliothèque Erdre-Batignolles Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-01-10 15:00 – 15:45

Gratuit : oui Gratuit (Inscription auprès de la Bibliothèque Erdre Batignolles) Jeune Public – Age minimum : 6 et Age maximum : 7

Participez à un atelier animé par une enseignante du Conservatoire dans les médiathèques de Nantes. Découvrez les instruments proposés au prêt, testez-les sur place et repartez avec !Durée : 45 minutesInscription à faire directement auprès de la Bibliothèque Erdre BatignollesDans le cadre de la saison jeune public : « Ohé ! L’heure des enfants »

Bibliothèque Erdre-Batignolles Nantes Erdre Nantes 44300

02 40 41 53 47 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/bibliotheque-erdre-batignolles/