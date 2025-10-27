Initiation Musicale | Atelier prêt d’instrument Médiathèque Lisa Bresner Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-02-07 11:00 – 11:45

Gratuit : oui Gratuit (Inscription auprès de la Médiathèque Lisa Bresner) Jeune Public – Age minimum : 6 et Age maximum : 7

Participez à un atelier animé par une enseignante du Conservatoire dans les médiathèques de Nantes. Découvrez les instruments proposés au prêt, testez-les sur place et repartez avec !Durée : 45 minutesInscription à faire directement auprès de la Médiathèque Lisa BresnerDans le cadre de la saison jeune public : « Ohé ! L’heure des enfants »

Médiathèque Lisa Bresner Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100

02 40 41 54 00 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/mediatheque-lisa-bresner/