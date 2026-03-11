Initiation musique électro Petite cure Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-29 14:00 – 15:00

Gratuit : oui Sur réservation , gratuit Tout public – Age minimum : 6 et Age maximum : 99

Venez découvrir la musique électronique lors d’ateliers interactifs et ludiques accessibles à partir de 6 ans ! Touchez, expérimentez et jouez ensemble pour explorer de nouveaux outils créatifs.Ateliers d’une heure sur inscriptionEvénement dans le cadre du Festival Abracada Bar-Bars organisé par Productions Hirsutes et Collectif Culture Bar BarsFacebook de l’événement

Petite cure Nantes 44300

