Initiation mutxiko, Maison de la vie associative Urt
Initiation mutxiko, Maison de la vie associative Urt samedi 17 janvier 2026.
Initiation mutxiko
Maison de la vie associative Avenue de l’ermitage Urt Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-17
fin : 2026-01-17
Date(s) :
2026-01-17
Venez partager une initiation au mutxiko. Accessible aux enfants à partir de 9 ans. .
Maison de la vie associative Avenue de l’ermitage Urt 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 46 08 41 05
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Initiation mutxiko
L’événement Initiation mutxiko Urt a été mis à jour le 2025-12-23 par Office de Tourisme Pays Basque