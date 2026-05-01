Initiation naturaliste à la découverte des papillons ! Tombebœuf
Initiation naturaliste à la découverte des papillons ! Tombebœuf lundi 25 mai 2026.
Tombebœuf
Initiation naturaliste à la découverte des papillons !
Site naturel du Moulin de la Ville Tombebœuf Lot-et-Garonne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-25 14:00:00
fin : 2026-05-25 16:00:00
Date(s) :
2026-05-25
Cette semaine c’est la Fête de la nature ! À cette occasion, le Département de Lot-et-Garonne et le CPIE Pays de Serres-Vallée du Lot vous invitent à participer à l’inventaire des papillons de l’Espace Naturel Sensible du Moulin de la Ville à Tombeboeuf.
Équipés de filets et guidés par les experts du CPIE, partez à la découvertes de ces espèces présentes sur le site et apprenez à les reconnaître.
Pensez à apporter une gourde, une casquette, de la crème solaire, ainsi que de bonnes chaussures de marche !
A partir de 7 ans.
Inscription obligatoire. .
Site naturel du Moulin de la Ville Tombebœuf 47380 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 36 73 34 contact@cpie47.fr
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English : Initiation naturaliste à la découverte des papillons !
L’événement Initiation naturaliste à la découverte des papillons ! Tombebœuf a été mis à jour le 2026-05-19 par OT Vallée du Lot et Garonne