Tombebœuf

Initiation naturaliste à la découverte des papillons !

Site naturel du Moulin de la Ville Tombebœuf Lot-et-Garonne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-25 14:00:00

fin : 2026-05-25 16:00:00

Date(s) :

2026-05-25

Cette semaine c’est la Fête de la nature ! À cette occasion, le Département de Lot-et-Garonne et le CPIE Pays de Serres-Vallée du Lot vous invitent à participer à l’inventaire des papillons de l’Espace Naturel Sensible du Moulin de la Ville à Tombeboeuf.

Équipés de filets et guidés par les experts du CPIE, partez à la découvertes de ces espèces présentes sur le site et apprenez à les reconnaître.

Pensez à apporter une gourde, une casquette, de la crème solaire, ainsi que de bonnes chaussures de marche !

A partir de 7 ans.

Inscription obligatoire. .

Site naturel du Moulin de la Ville Tombebœuf 47380 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 36 73 34 contact@cpie47.fr

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English : Initiation naturaliste à la découverte des papillons !

L’événement Initiation naturaliste à la découverte des papillons ! Tombebœuf a été mis à jour le 2026-05-19 par OT Vallée du Lot et Garonne