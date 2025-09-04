Initiation ou tournoi Rise au chat chouette Au chat chouette des Jeux Pertuis

Initiation ou tournoi Rise au chat chouette

Jeudi 4 septembre 2025 à partir de 19h.

Jeudi 18 septembre 2025 à partir de 19h. Au chat chouette des Jeux 125 rue colbert Pertuis Vaucluse

Début : 2025-09-04 19:00:00

fin : 2025-09-18

2025-09-04 2025-09-18

Initiation ou tournoi ? C’est à vous de choisir



Venez découvrir ce TCG français sublime et tactique dans le bar à jeux avec notre communauté

ou venez combattre avec des decks de 50 cartes avec 1 booster + carte promo par personne

.

Au chat chouette des Jeux 125 rue colbert Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 9 86 71 66 17 contact.lechatchouettedesjeux@gmail.com

English :

Initiation or tournament? The choice is yours



Come and discover this sublime, tactical French TCG in the games bar with our community

or battle it out with 50-card decks including 1 booster + promo card per person

German :

Einführung oder Turnier? Sie haben die Wahl



Entdecken Sie dieses erhabene und taktische französische TCG in der Spielebar mit unserer Community

oder kommen Sie und kämpfen Sie mit Decks aus 50 Karten mit 1 Booster + Promokarte pro Person

Italiano :

Iniziazione o torneo? A voi la scelta



Venite a scoprire questo sublime e tattico TCG francese nel bar dei giochi con la nostra comunità

o venite a combattere con mazzi di 50 carte con 1 booster + carta promo a persona

Espanol :

¿Iniciación o torneo? Tú eliges



Ven a descubrir este sublime y táctico TCG francés en el bar de juegos con nuestra comunidad

o ven a luchar con mazos de 50 cartas con 1 booster + carta promocional por persona

