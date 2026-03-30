Initiation Oud et Percussions Le 4 Châtellerault

Initiation Oud et Percussions

Le 4 4 rue Aimé Rasseteau Châtellerault Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-09

fin : 2026-04-09

Date(s) :

2026-04-09

Moment de découverte musicale autour du Oud et des percussions.

Venez vous initier à ces instruments auprès de Salah, professeur au conservatoire de musique Clément Janequin. .

Le 4 4 rue Aimé Rasseteau Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 23 70 00 le4@grand-chatellerault.fr

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English : Initiation Oud et Percussions

L’événement Initiation Oud et Percussions Châtellerault a été mis à jour le 2026-03-28 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne