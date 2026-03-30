Initiation Oud et Percussions Le 4 Châtellerault
Initiation Oud et Percussions Le 4 Châtellerault jeudi 9 avril 2026.
Initiation Oud et Percussions
Le 4 4 rue Aimé Rasseteau Châtellerault Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-09
fin : 2026-04-09
Date(s) :
2026-04-09
Moment de découverte musicale autour du Oud et des percussions.
Venez vous initier à ces instruments auprès de Salah, professeur au conservatoire de musique Clément Janequin. .
Le 4 4 rue Aimé Rasseteau Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 23 70 00 le4@grand-chatellerault.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Initiation Oud et Percussions
L’événement Initiation Oud et Percussions Châtellerault a été mis à jour le 2026-03-28 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
À voir aussi à Châtellerault (Vienne)
- Tuto Médiathèque Georges Rouault Châtellerault 31 mars 2026
- Permanence Numérique Spéciale Aide à l’achat d’un vélo (Campagne 2026) Centre d’Ozon Châtellerault 1 avril 2026
- CANDIDE Le Nouveau Théâtre Châtellerault 2 avril 2026
- DIEU ET DARWIN salle du verger Châtellerault 2 avril 2026
- Permanences Info Jeunesse à la Médiathèque Rouault Médiathèque Georges Rouault Châtellerault 2 avril 2026