Charente-Maritime

initiation Paddle Chaniers Charente-Maritime

Début : 2025-08-09 10:00:00

fin : 2025-08-09 18:00:00

2025-08-09

Initiation au Paddle, de 10h à 18h. Gratuit, sur réservation à partir du 7 juillet au 05 46 91 12 70.

Le Communal

Le Communal, Chaniers 17610 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

English :

Paddle initiation, from 10 am to 6 pm. Free, booking from July 7 on 05 46 91 12 70.

German :

Einführung in das Paddeln, von 10 bis 18 Uhr. Kostenlos, mit Reservierung ab dem 7. Juli unter 05 46 91 12 70.

Italiano :

Iniziazione alla pagaia, dalle 10.00 alle 18.00. Gratuito, prenotazione obbligatoria dal 7 luglio allo 05 46 91 12 70.

Espanol :

Iniciación al pádel, de 10.00 a 18.00 h. Gratuito, previa reserva a partir del 7 de julio en el 05 46 91 12 70.

