INITIATION PADDLE YOGA A CEILHES ET ROCOZELS Ceilhes-et-Rocozels

Initiation au Paddle Yoga à Ceilhes et Rocozels. P:19€/pers. Max 4 pers. Inscription obligatoire 04 67 23 46 97/06 52 85 47 22

Avenue du lac Ceilhes-et-Rocozels 34260 Hérault Occitanie

English :

Introduction to Paddle Yoga in Ceilhes and Rocozels. P:19/pers. Max 4 pers. Registration required 04 67 23 46 97/06 52 85 47 22

German :

Einführung in Paddle Yoga in Ceilhes und Rocozels. P:19?/Pers. Max 4 pers. Anmeldung erforderlich 04 67 23 46 97/06 52 85 47 22

Italiano :

Introduzione al Paddle Yoga a Ceilhes e Rocozels. P:19 a persona. Massimo 4 persone. Prenotazione obbligatoria 04 67 23 46 97/06 52 85 47 22

Espanol :

Iniciación al Paddle Yoga en Ceilhes y Rocozels. P:19 por persona. Máximo 4 personas. Imprescindible reservar 04 67 23 46 97/06 52 85 47 22

