Initiation pêche à pied Port-Bail-sur-Mer
Initiation pêche à pied Port-Bail-sur-Mer vendredi 17 avril 2026.
Port-Bail-sur-Mer
Initiation pêche à pied
Portbail Port-Bail-sur-Mer Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-17 13:45:00
fin : 2026-07-30
Date(s) :
2026-04-17 2026-07-13 2026-07-17 2026-07-30 2026-07-31 2026-08-13 2026-08-14
Pêcher à pied, c’est prendre un grand bol d’air frais en pleine nature, vivre la marrée et renouer avec des pratiques ancestrales. Mais c’est aussi savoir se mettre en sécurité et préserver la ressource. Apprendre les bases d’une pêche sûre et responsable est le meilleur moyen de profiter du fabuleux monde de l’estran !
Au programme
– Explication de la laisse de mer, phénomène des marées, sécurité et réglementation.
– Apprentissage de la pêche de coquillages bigorneaux, étrilles, etc.
Attention le but n’est pas de ramener seaux pleins mais de s’initier !
Durée 2h à partir de 4 ans.
Réservation nécessaire auprès de l’Office de tourisme du Cotentin.
Le lieu de rendez-vous sera communiqué au moment de la réservation. .
Portbail Port-Bail-sur-Mer 50580 Manche Normandie +33 805 32 02 00 contact@ot-cotentin.fr
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English : Initiation pêche à pied
L’événement Initiation pêche à pied Port-Bail-sur-Mer a été mis à jour le 2026-04-14 par OT Cotentin
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