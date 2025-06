Initiation pêche au coup – Etang d’ Antonianes Monistrol-sur-Loire 22 juillet 2025 09:00

Tarif : 5 – 5 – 10 EUR

10 € par participant ou 5 euros si la personne possède déjà une carte de pêche valide. Carte de pêche pour les enfants de moins de 12ans offerte à l’issue de la

séance

Début : Mardi 2025-07-22 09:00:00

Pêche au coup à l’étang d’Antonianes avec Philippe Cotte, moniteur diplômé et en collaboration avec la fédération de pêche . Réservation à l’Office de Tourisme Marches du Velay Rochebaron. Tout public à partir de 6 ans.

Etang d’ Antonianes Antonianes

Monistrol-sur-Loire 43120 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 03 14

English :

Pêche au coup at the Etang d’Antonianes with Philippe Cotte, qualified instructor and in collaboration with the fishing federation. Book at Marches du Velay Rochebaron Tourist Office. All ages 6 and up.

German :

Angeln am Etang d’Antonianes mit Philippe Cotte, einem diplomierten Lehrer und in Zusammenarbeit mit der Fédération de pêche . Reservierung im Office de Tourisme Marches du Velay Rochebaron. Für alle ab 6 Jahren.

Italiano :

Pesca subacquea all’Etang d’Antonianes con Philippe Cotte, istruttore qualificato e in collaborazione con la Federazione di pesca. Prenotazioni presso l’Ufficio del Turismo delle Marche del Velay Rochebaron. Adatto a tutte le età, dai 6 anni in su.

Espanol :

Pesca submarina en el Etang d’Antonianes con Philippe Cotte, monitor titulado y en colaboración con la federación de pesca. Reservas en la Oficina de Turismo de Marches du Velay Rochebaron. Apto para todas las edades a partir de 6 años.

L'événement Initiation pêche au coup Monistrol-sur-Loire a été mis à jour le 2025-06-14