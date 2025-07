INITIATION PÊCHE AU COUP Naussac-Fontanes

INITIATION PÊCHE AU COUP Naussac-Fontanes lundi 21 juillet 2025 09:00:00.

INITIATION PÊCHE AU COUP

Naussac Naussac-Fontanes Lozère

Tarif : – – EUR

Demi-journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-21 09:00:00

fin : 2025-08-16 12:00:00

Date(s) :

2025-07-21

Animation pêche et nature tous les mardis et jeudis de 9h à 12h,

initiez-vous au plaisir de la pêche au coup au Lac de Naussac (Mas d’Armand).

Proposé par la Cie des Guides de Pêche de Lozère et le guide de pêche Jérôme Bouard.

Réservation obligatoire.

Naussac Naussac-Fontanes 48300 Lozère Occitanie +33 6 83 55 07 40 info@guides-de-peche.fr

English :

Fishing and nature activities every Tuesday and Thursday from 9am to 12pm,

discover the pleasures of spearfishing at Lac de Naussac (Mas d?Armand).

Proposed by the Cie des Guides de Pêche de Lozère and fishing guide Jérôme Bouard.

Reservations required.

German :

Jeden Dienstag und Donnerstag von 9:00 bis 12:00 Uhr können Sie an Angel- und Naturveranstaltungen teilnehmen,

werden Sie in die Freuden des Angelns am See von Naussac (Mas d’Armand) eingeführt.

Angeboten von der Cie des Guides de Pêche de Lozère und dem Angelführer Jérôme Bouard.

Reservierung erforderlich.

Italiano :

Attività di pesca e natura ogni martedì e giovedì dalle 9.00 alle 12.00,

scoprite il piacere della pesca subacquea al Lac de Naussac (Mas d’Armand).

Organizzato dalla Cie des Guides de Pêche de Lozère e dalla guida di pesca Jérôme Bouard.

Prenotazione obbligatoria.

Espanol :

Actividades de pesca y naturaleza todos los martes y jueves de 9 a 12 h,

descubra los placeres de la pesca submarina en el lago de Naussac (Mas d’Armand).

Organizado por la Cie des Guides de Pêche de Lozère y el guía de pesca Jérôme Bouard.

Imprescindible reservar.

