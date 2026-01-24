Initiation Pêche en Float Tube Guerlesquin
Initiation Pêche en Float Tube Guerlesquin samedi 2 mai 2026.
Initiation Pêche en Float Tube
Guerlesquin Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-02 14:30:00
fin : 2026-05-02 17:00:00
Date(s) :
2026-05-02
Une découverte unique de la pêche moderne en eau douce.
Installé dans une embarcation gonflable qu’on appelle float tube , chaque participant apprend à se déplacer sur l’eau et à traquer les carnassiers (perches, brochets) avec du matériel adapté. .
Guerlesquin 29650 Finistère Bretagne +33 2 98 69 19 40
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Initiation Pêche en Float Tube
L’événement Initiation Pêche en Float Tube Guerlesquin a été mis à jour le 2026-01-24 par OT BAIE DE MORLAIX