Initiation Pêche en Float Tube

Guerlesquin Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02 14:30:00

fin : 2026-05-02 17:00:00

Date(s) :

2026-05-02

Une découverte unique de la pêche moderne en eau douce.

Installé dans une embarcation gonflable qu’on appelle float tube , chaque participant apprend à se déplacer sur l’eau et à traquer les carnassiers (perches, brochets) avec du matériel adapté. .

Guerlesquin 29650 Finistère Bretagne +33 2 98 69 19 40

English : Initiation Pêche en Float Tube

L’événement Initiation Pêche en Float Tube Guerlesquin a été mis à jour le 2026-01-24 par OT BAIE DE MORLAIX