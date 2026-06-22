Initiation pêche Rue du Plessis Mansigné

Informations pratiques

Mansigné

Initiation pêche

Rue du Plessis Base de loisirs Mansigné Sarthe

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 10:30:00

fin : 2026-07-21 12:30:00

Date(s) :

2026-07-21

La Fédération de Pêche de la Sarthe vous invite à partager un moment convivial au bord de l’eau. Que vous n’ayez jamais tenu une canne à pêche de votre vie ou que vous souhaitiez partager votre passion, nos initiations gratuites sont ouvertes à toutes et à tous !

Inscription obligatoire sur notre site. .

Rue du Plessis Base de loisirs Mansigné 72510 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 85 66 01 accueil@peche72.fr

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English :

L’événement Initiation pêche Mansigné a été mis à jour le 2026-06-22 par OT Vallée du Loir