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AGENDA · Mansigné

Initiation pêche Rue du Plessis Mansigné

mardi 21 juillet 2026 · Rue du Plessis · Mansigné

Informations pratiques

Début
mardi 21 juillet 2026
Fin
mardi 21 juillet 2026
Heure de début
10:30:00
Lieu
Rue du Plessis
Adresse
Base de loisirs
Ville
72510 Mansigné
Département
Sarthe
Tarif
0 0 0

Mansigné

Initiation pêche

Rue du Plessis Base de loisirs Mansigné Sarthe

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 10:30:00
fin : 2026-07-21 12:30:00

Date(s) :
2026-07-21

La Fédération de Pêche de la Sarthe vous invite à partager un moment convivial au bord de l’eau. Que vous n’ayez jamais tenu une canne à pêche de votre vie ou que vous souhaitiez partager votre passion, nos initiations gratuites sont ouvertes à toutes et à tous !
Inscription obligatoire sur notre site.   .

Rue du Plessis Base de loisirs Mansigné 72510 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 85 66 01  accueil@peche72.fr

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English :

L’événement Initiation pêche Mansigné a été mis à jour le 2026-06-22 par OT Vallée du Loir