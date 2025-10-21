Initiation peinture sur porcelaine Le Hôme Varaville

Initiation peinture sur porcelaine

Le Hôme Avenue du Président Coty Varaville Calvados

Début : 2025-10-21 14:30:00

fin : 2025-10-28 16:30:00

2025-10-21 2025-10-23 2025-10-28 2025-10-30

Initiez-vous à la peinture sur porcelaine et décorez votre propre objet sans pour autant maîtriser le dessin !

Inscription obligatoire.

Dès 8 ans adapté aux enfants et aux adultes.

Le Hôme Avenue du Président Coty Varaville 14390 Calvados Normandie +33 6 62 50 12 48

English : Initiation peinture sur porcelaine

Learn to paint on porcelain and decorate your own object without having to master drawing!

Registration required.

From age 8, suitable for children and adults.

German : Initiation peinture sur porcelaine

Führen Sie sich in die Porzellanmalerei ein und dekorieren Sie Ihr eigenes Objekt, ohne das Zeichnen zu beherrschen!

Eine Anmeldung ist erforderlich.

Ab 8 Jahren geeignet für Kinder und Erwachsene.

Italiano :

Imparate a dipingere su porcellana e a decorare i vostri oggetti senza dover imparare a disegnare!

Iscrizione obbligatoria.

A partire dagli 8 anni, adatto a bambini e adulti.

Espanol :

¡Aprende a pintar sobre porcelana y decora tu propio objeto sin tener que dominar el dibujo!

Inscripción obligatoria.

A partir de 8 años, apto para niños y adultos.

