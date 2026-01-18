Initiation pelote basque Saint-Pée-sur-Nivelle
Initiation pelote basque Saint-Pée-sur-Nivelle mercredi 18 février 2026.
Initiation pelote basque
Saint-Pée-sur-Nivelle Pyrénées-Atlantiques
Basé à Saint-Pée-sur-Nivelle, Jérémy propose des initiations des différentes spécialités de la pelote basque pour une durée d’environ 1h15. Activité en extérieur (fronton) et également en intérieur (trinquet ou mur à gauche) pour les individuels, familles ainsi que pour les groupes. Possibilité de se déplacer sur les communes voisines.
