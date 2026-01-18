Initiation pelote basque

Saint-Pée-sur-Nivelle Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-18

fin : 2026-02-18

Date(s) :

2026-02-18

Basé à Saint-Pée-sur-Nivelle, Jérémy propose des initiations des différentes spécialités de la pelote basque pour une durée d’environ 1h15. Activité en extérieur (fronton) et également en intérieur (trinquet ou mur à gauche) pour les individuels, familles ainsi que pour les groupes. Possibilité de se déplacer sur les communes voisines.

Sur réservation .

Saint-Pée-sur-Nivelle 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 67 74 82 93

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Initiation pelote basque

L’événement Initiation pelote basque Saint-Pée-sur-Nivelle a été mis à jour le 2026-01-15 par Office de Tourisme Pays Basque