Initiation percussion et danse africaine Les Billanges
Initiation percussion et danse africaine Les Billanges dimanche 19 avril 2026.
Initiation percussion et danse africaine
Salle des Fêtes Les Billanges Haute-Vienne
Tarif : 15 – 15 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19 14:00:00
fin : 2026-04-19 16:00:00
Date(s) :
2026-04-19
Journée africaine avec Amara Kalabane initiation percussion le matin et danse africaine l’après-midi. .
Salle des Fêtes Les Billanges 87340 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 24 19 60 cheektocheek87@outlook.fr
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English : Initiation percussion et danse africaine
L’événement Initiation percussion et danse africaine Les Billanges a été mis à jour le 2026-03-26 par Terres de Limousin
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