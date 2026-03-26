Initiation percussion et danse africaine Les Billanges

Initiation percussion et danse africaine Salle des Fêtes Les Billanges 2026-04-19

Initiation percussion et danse africaine Les Billanges dimanche 19 avril 2026.

Initiation percussion et danse africaine

Salle des Fêtes Les Billanges Haute-Vienne

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19 14:00:00
fin : 2026-04-19 16:00:00

Date(s) :
2026-04-19

Journée africaine avec Amara Kalabane initiation percussion le matin et danse africaine l’après-midi.   .

Salle des Fêtes Les Billanges 87340 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 24 19 60  cheektocheek87@outlook.fr

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English : Initiation percussion et danse africaine

L’événement Initiation percussion et danse africaine Les Billanges a été mis à jour le 2026-03-26 par Terres de Limousin

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