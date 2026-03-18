Initiation Permaculture et à la méthode PEBI à La Chapelle-Lasson Les Jardins du Clos La Chapelle-Lasson

Initiation Permaculture et à la méthode PEBI à La Chapelle-Lasson

Les Jardins du Clos 20 Rue Saint-Fiacre La Chapelle-Lasson Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28

fin : 2026-03-29

Date(s) :

2026-03-28

Passez de spectateur à acteur de votre autonomie lors de l’initiation à la permaculture et à la méthode PEBI proposée par la ferme école Les Jardins du Clos les 28 et 29 mars 2026.Tout public

Passez de spectateur à acteur de votre autonomie lors de l’initiation proposée par la ferme école Les Jardins du Clos les 28 et 29 mars 2026.

Vous rêvez d’un potager abondant, mais vos récoltes restent maigres ou vous ne savez pas par où commencer ? Cet atelier de 2 jours vous permettra d’acquérir les bases de la permaculture et de maîtriser la méthode PEBI, pour transformer votre jardin en véritable source d’abondance.

• Objectifs de la formation

→ Apprendre des techniques pratiques directement applicables chez vous.

→ Comprendre les bases d’un potager productif sans produits chimiques.

→ Découvrir comment rendre votre sol vivant et fertile.

→ Identifier les associations de cultures qui fonctionnent et comprendre pourquoi.

→ Poser les premiers jalons d’une autonomie alimentaire, même sur petite surface.

Informations pratiques

→ Durée 2 jours complets

→ Tarif 200 € par personne

→ Prérequis Aucun, accessible à tous, débutants comme jardiniers confirmés

→ Matériel conseillé Carnet et vêtements adaptés au terrain

→ Repas Salle commune pour manger ensemble, boissons chaudes sur place

→ Hébergement Partenariat avec plusieurs gîtes locaux (infos envoyées après inscription)

→ Arrivée Possibilité d’arriver la veille au soir pour ceux venant de loin

→ Réservation obligatoire, places limitées .

Les Jardins du Clos 20 Rue Saint-Fiacre La Chapelle-Lasson 51260 Marne Grand Est permacoach51@gmail.com

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English : Initiation Permaculture et à la méthode PEBI à La Chapelle-Lasson

Go from spectator to actor of your autonomy during the introduction to permaculture and the PEBI method offered by the farm school Les Jardins du Clos on March 28 and 29, 2026.

L’événement Initiation Permaculture et à la méthode PEBI à La Chapelle-Lasson La Chapelle-Lasson a été mis à jour le 2026-03-13 par Office de tourisme de Sézanne et sa région