INITIATION PERMACULTURE Montpellier

Rue de la Mogère Montpellier Hérault

Début : 2026-03-01

fin : 2026-03-01

2026-03-01

Dimanche 01 mars de 9h30 à 17h30

Une journée pour s’initier et vivre l’expérience de la permaculture à l’Oasis. Vous partirez à la découverte des nombreux potentiels de la permaculture ainsi que des savoir-faire agroécologiques !

Sur inscription .

Rue de la Mogère Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 6 18 12 05 02

English :

Sunday March 01 from 9:30 am to 5:30 pm

A day to learn about and experience permaculture at the Oasis. You’ll discover the many potentialities of permaculture, as well as agro-ecological know-how!

