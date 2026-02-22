INITIATION PERMACULTURE Montpellier
INITIATION PERMACULTURE Montpellier dimanche 1 mars 2026.
INITIATION PERMACULTURE
Rue de la Mogère Montpellier Hérault
Tarif : 60 – 60 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-01
fin : 2026-03-01
Date(s) :
2026-03-01
Dimanche 01 mars de 9h30 à 17h30
Une journée pour s’initier et vivre l’expérience de la permaculture à l’Oasis. Vous partirez à la découverte des nombreux potentiels de la permaculture ainsi que des savoir-faire agroécologiques !
Dimanche 01 mars de 9h30 à 17h30
Une journée pour s’initier et vivre l’expérience de la permaculture à l’Oasis. Vous partirez à la découverte des nombreux potentiels de la permaculture ainsi que des savoir-faire agroécologiques !
Sur inscription .
Rue de la Mogère Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 6 18 12 05 02
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Sunday March 01 from 9:30 am to 5:30 pm
A day to learn about and experience permaculture at the Oasis. You’ll discover the many potentialities of permaculture, as well as agro-ecological know-how!
L’événement INITIATION PERMACULTURE Montpellier a été mis à jour le 2026-02-20 par 34 OT MONTPELLIER