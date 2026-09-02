Initiation photo champignons et forêt en automne RDV à la Maison de la Nature Boult-aux-Bois
dimanche 11 octobre 2026 · RDV à la Maison de la Nature · Boult-aux-Bois
Informations pratiques
Boult-aux-Bois
Initiation photo champignons et forêt en automne
RDV à la Maison de la Nature 5 rue de la Héronnière Boult-aux-Bois Ardennes
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif plein
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-11
fin : 2026-10-11
Date(s) :
2026-10-11
Suivez les animateurs de la Maison de la Nature de Boult-aux-Bois et apprenez à photographier en basse lumière et à sublimer les couleurs et les contrastes en proxi-photo et paysage. Animé par Caroline Henry Gratuit -12 ans
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RDV à la Maison de la Nature 5 rue de la Héronnière Boult-aux-Bois 08240 Ardennes Grand Est +33 3 24 30 24 98
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English :
Join the instructors from the Maison de la Nature in Boult-aux-Bois and learn how to %E0 take photos in low light and %E0 bring out the best in colors and contrasts in close-up and landscape photography. Led by Caroline Henry. Free for children 12 and under.
L’événement Initiation photo champignons et forêt en automne Boult-aux-Bois a été mis à jour le 2026-09-02 par Ardennes Tourisme
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